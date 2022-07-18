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غالي وحصاد السنين العجاف

منذ 4 دقائق
حول الحركة إلى أجنحة لا يتفق اثنان في قياداتها حتى على شرب الشاي بقلم: الفاضل الرقيبي مرت، منذ أيام، الذكرى السادسة لتزكية الجيش الجزائري لغالي سيد المصطفى، ابن الرحامنة المغربية، على رأس جبهة “بوليساريو “، خلفا للمراكشي محمد عبد العزيز خليلي، الذي توفي بالولايات المتحدة نهاية ماي 2016. ورغم أنأكمل القراءة »


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