الصباح الفني
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غرامة للموظف العبوس أمر رئيس بلدية فلبيني عناصره الذين يتعاملون مباشرة مع السكان بالابتسام تحت طائلة فرض غرامة عليهم. ويأتي ذلك في مسعى لتحسين الخدمات المقدمة من السلطات المحلية. وتبنى أرستوتلي أغيري هذا الشهر “سياسة الابتسامة”، إثر تسلمه مهام رئاسة البلدية في مدينة مولاناي بمقاطعة كويزون. ويفرض المرسوم الجديد علىأكمل القراءة »
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