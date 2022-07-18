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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
غرامة‭ ‬للموظف‭ ‬العبوس أمر‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬فلبيني‭ ‬عناصره‭ ‬الذين‭ ‬يتعاملون‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬السكان‭ ‬بالابتسام‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬عليهم‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭. ‬وتبنى‭ ‬أرستوتلي‭ ‬أغيري‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ “‬سياسة‭ ‬الابتسامة‭”‬،‭ ‬إثر‭ ‬تسلمه‭ ‬مهام‭ ‬رئاسة‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مولاناي‭ ‬بمقاطعة‭ ‬كويزون‭. ‬ويفرض‭ ‬المرسوم‭ ‬الجديد‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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