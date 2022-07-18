الرياضة
رسالة رياضية: صفقة المترجي
تخدم صفقة إسماعيل المترجي مصالح جميع أطرافها: اللاعب والوداد وشباب المحمدية. فاللاعب سيعود إلى الوداد في التوقيت الصحيح، بعدما اكتمل تكوينه، وتقوت شخصيته منذ مغادرته النادي قبل خمسة مواسم. ففي هذه المواسم الخمسة، لعب المترجي في جميع الظروف، وتنقل بين ملاعب الهواة والقسم الثاني والقسم الأول، ولعب فوق عشب اصطناعي،أكمل القراءة »
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