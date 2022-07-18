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وطنية

الحركة‭ ‬غائبة‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬مكناس‭ ‬

منذ 12 دقيقة
خرج‭ ‬جواد‭ ‬مهال،‭ ‬وكيل‭ ‬لائحة‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية،‭ ‬أخيرا،‭ ‬عن‭ ‬صمته،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬استغرابه‭ ‬لعدم‭ ‬مشاركة‭ ‬حزبه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بملء‭ ‬المقعد‭ ‬الشاغر‭ ‬بالبرلمان‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬مكناس،‮ ‬المزمع‭ ‬تنظيمها‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬يوليوز‭ ‬الجاري،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬عزل‭ ‬البرلماني‭ ‬التجمعي‭ ‬بدر‭ ‬طاهري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭.‬ وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬أكد‭أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة



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