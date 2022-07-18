وطنية
الحركة غائبة في انتخابات مكناس
خرج جواد مهال، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، أخيرا، عن صمته، معربا عن استغرابه لعدم مشاركة حزبه في الانتخابات الجزئية المتعلقة بملء المقعد الشاغر بالبرلمان عن دائرة مكناس، المزمع تنظيمها يوم 21 يوليوز الجاري، بعد أن تم عزل البرلماني التجمعي بدر طاهري من قبل المحكمة الدستورية. وفي تصريح لـ “الصباح”، أكدأكمل القراءة »
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