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الصباح الفني

سلطان‭ ‬وشرف‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بوجدة

منذ 6 دقائق
أحيى،‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬الفنان‭ ‬بدر‭ ‬سلطان‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬بمسرح‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬بوجدة،‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬خشبته‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬سعيدة‭ ‬شرف‭.‬ وضرب‭ ‬الفنان‭ ‬بدر‭ ‬سلطان‭ ‬موعدا‭ ‬لجمهوره‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بباقة‭ ‬من‭ ‬أعماله‭ ‬الغنائية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحا‭ ‬ويطلب‭ ‬منه‭ ‬أداؤها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬حفلاته‭ ‬الفنية‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬المغرب‭ ‬أو‭ ‬خارجه‭.‬ ودعا‭ ‬بدر‭ ‬سلطان‭ ‬جمهوره‭أكمل القراءة »


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