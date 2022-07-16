الصباح الفني
سلطان وشرف في حفل بوجدة
أحيى، أمس (الجمعة)، الفنان بدر سلطان حفلا فنيا بمسرح محمد السادس بوجدة، والذي شارك خشبته مع الفنانة سعيدة شرف. وضرب الفنان بدر سلطان موعدا لجمهوره للاستمتاع بباقة من أعماله الغنائية المتنوعة، التي حققت نجاحا ويطلب منه أداؤها في جميع حفلاته الفنية سواء داخل المغرب أو خارجه. ودعا بدر سلطان جمهورهأكمل القراءة »
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