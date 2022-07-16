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وطنية

مراقبة صرف 500 مليار للجمعيات

منذ دقيقة واحدة
أخنوش أصدر منشورا موجها إلى الوزراء لضبط محاسبة صرف شيكات الدعم قرر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، القطع مع سياسة أسلافه وملاحقة فساد الآلاف من جمعيات المجتمع المدني التي تحصل على الدعم العمومي كل سنة، من مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، دون أن تخضع للمحاسبة. وقالت مصادر «الصباح» إن أخنوش أصرأكمل القراءة »


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