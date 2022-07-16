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ملف الصباح

إنعاش السياحة

منذ دقيقتين
مردودية المواسم والمهرجانات تصل إلى 17 مرة المبلغ المستثمر في تنظيمها ارتفع، خلال السنوات الأخيرة، عدد التظاهرات الثقافية والفنية التي تنظم في مختلف الجهات والمدن. وتلعب المهرجانات والمواسم التي تقام في مختلف المناطق دورا أساسيا في إنعاش الاقتصادات المحلية، إذ تنتعش الحركة السياحية بالمدن التي تعرف تنظيم هذه التظاهرات، وتتراوحأكمل القراءة »


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