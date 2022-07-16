الرياضة
الفتح يتعاقد مع هيرفي
تعاقد الفتح الرياضي مع الإيفواري هيرفي غاي، مدافع شباب المحمدية، لموسمين، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي الفتح تمكنوا من الظفر بصفقة هيرفي، بعد مفاوضات معه في الآونة الأخيرة، وبعد التعاقد مع عمر فاروق كومارا، مدافع المغرب الفاسي سابقا. ويتضح من خلال تعاقدات الفتح أنهأكمل القراءة »
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