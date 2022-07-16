fbpx
الرياضة

الفتح يتعاقد مع هيرفي

منذ 5 دقائق
تعاقد الفتح الرياضي مع الإيفواري هيرفي غاي، مدافع شباب المحمدية، لموسمين، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي الفتح تمكنوا من الظفر بصفقة هيرفي، بعد مفاوضات معه في الآونة الأخيرة، وبعد التعاقد مع عمر فاروق كومارا، مدافع المغرب الفاسي سابقا. ويتضح من خلال تعاقدات الفتح أنهأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock