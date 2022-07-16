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ملف الصباح

‭”‬بيزنس‭ ‬لمواسم‭”‬

منذ دقيقتين
تستقطب‭ ‬ملايين‭ ‬الزائرين‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬الرواج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتشكل‭ ‬مورد‭ ‬رزق‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬النقاشات‮»‬‭ ‬و»الشيخات‮»‬‭ ‬وبائعي‭ ‬الشموع إلى‭ ‬جانب‭ ‬طبيعتها‭ “‬الدينية‭” ‬التي‭ ‬تثار‭ ‬حولها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬والنقاشات،‭ ‬تلعب‭ “‬المواسم‭” ‬في‭ ‬بلادنا،‭ ‬أدوارا‭ ‬اقتصادية‭ ‬وسياسية‭ ‬هامة،‭ ‬تجعل‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬وتشجيع‭ ‬المستشهرين‭ ‬و‭”‬السبونسور‭”‬،‭ ‬الذين‭ ‬يجدون‭ ‬فيها‭ ‬فضاء‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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