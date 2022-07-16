ملف الصباح
”بيزنس لمواسم”
تستقطب ملايين الزائرين وتساهم في الرواج الاقتصادي وتشكل مورد رزق لـ «النقاشات» و»الشيخات» وبائعي الشموع إلى جانب طبيعتها “الدينية” التي تثار حولها العديد من الأسئلة والنقاشات، تلعب “المواسم” في بلادنا، أدوارا اقتصادية وسياسية هامة، تجعل العديد منها يحظى بدعم كبير من السلطات وتشجيع المستشهرين و”السبونسور”، الذين يجدون فيها فضاء فيأكمل القراءة »
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