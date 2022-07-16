وطنية
”غليان” في الأغلبية
برلمانيون شبهوا تواريخ لقاء وزراء بمواعيد المستشفيات يسود “غليان” كبير أوساط الأغلبية الحكومية، بسبب غياب آليات التواصل السلس بين البرلمانيين، والوزراء، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”، مضيفة أن برلمانيين تقدموا بطلبات لعقد لقاء مع وزراء منتمين إلى أحزاب الأغلبية الثلاثة، فلم يفلحوا في ذلك. وأكدت المصادر أنأكمل القراءة »
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