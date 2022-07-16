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وطنية

‭”‬غليان‭” ‬في‭ ‬الأغلبية‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
قادة‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬سابق‭        (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
برلمانيون‭ ‬شبهوا‭ ‬تواريخ‭ ‬لقاء‭ ‬وزراء‭ ‬بمواعيد‭ ‬المستشفيات‭ ‬ يسود‭ “‬غليان‭” ‬كبير‭ ‬أوساط‭ ‬الأغلبية‭ ‬الحكومية،‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬آليات‭ ‬التواصل‭ ‬السلس‭ ‬بين‭ ‬البرلمانيين،‭ ‬والوزراء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ ” ‬الصباح‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬برلمانيين‭ ‬تقدموا‭ ‬بطلبات‭ ‬لعقد‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬منتمين‭ ‬إلى‭ ‬أحزاب‭ ‬الأغلبية‭ ‬الثلاثة،‭ ‬فلم‭ ‬يفلحوا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬ ‭ ‬وأكدت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة



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