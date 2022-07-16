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حوادث

انتشال جثث شباب من أم الربيع

منذ دقيقة واحدة
قضى ثلاثة شباب غرقا بنهر أم الربيع، الثلاثاء الماضي، على مستوى الحدود الفاصلة بين سطات والجديدة، بقنطرة بولعوان وأحد أولاد فرج. وعلمت “الصباح” أن عناصر الوقاية المدنية بالجديدة وسطات، تمكنت من انتشال جثث الشباب الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و30، اثنان منهم يتحدران من الجديدة قضيا غرقا بقنطرةأكمل القراءة »


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