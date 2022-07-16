ملف الصباح
مليون زائر لمولاي عبد الله
22 ألف خيمة تروج 12 مليارا في المتوسط وصفقات لكراء السيرك ومواقف السيارات يعتبر موسم الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار أكبر المواسم على الصعيد الوطني، من حيث المساحة التي ينعقد فيها، والتي تتجاوز 40 هكتارا، وأيضا من حيث عدد الخيام المنصوبة، والتي تتجاوز 20 ألف خيمة، وحضور أزيد منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا