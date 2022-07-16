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مليون زائر لمولاي عبد الله

منذ دقيقة واحدة
22 ألف خيمة تروج 12 مليارا في المتوسط وصفقات لكراء السيرك ومواقف السيارات يعتبر موسم الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار أكبر المواسم على الصعيد الوطني، من حيث المساحة التي ينعقد فيها، والتي تتجاوز 40 هكتارا، وأيضا من حيث عدد الخيام المنصوبة، والتي تتجاوز 20 ألف خيمة، وحضور أزيد منأكمل القراءة »


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