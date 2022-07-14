كوفيد-19: 1943 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1943 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1610 أشخاص، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و592 ألف و108 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و351 ألف و454 شخصا، مقابل 24 مليون و864 ألف و063 شخصا تلقوا الجرعة الأولى ، فيما تلقى 10 آلاف و227 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.. وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و246 ألف و835 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و213 ألف و862 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (579)، والرباط سلا القنيطرة (397)، ومراكش آسفي (230)، وفاس مكناس (238)، وطنجة تطوان الحسيمة (149)، وسوس ماسة (110)، وبني ملال خنيفرة (39)، والشرق (107)، ودرعة تافيلالت (66)، والعيون الساقية الحمراء (29)، والداخلة وادي الذهب (16) وكلميم وادنون (22).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالة واحدة بجهتي الرباط سلا القنيطرة و فاس-مكناس. وبلغ مجموع الحالات النشطة 16 ألف و809 حالات، في حين تم تسجيل 23 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 157 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 3 في المائة.