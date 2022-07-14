وطنية
سرقة مليون متر مكعب من المياه يوميا
بركة قال إن تراجع الموارد المائية يفرض استعمال العادمة في الزراعة دق نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ناقوس الخطر، بسبب ندرة المياه، وسرقتها، وتبخرها، وضعف حقينة السدود، بسبب توالي سنوات الجفاف، ما ينذر بانتشار شبح العطش الذي سيخيم على بعض المدن والبوادي. واتهم بركة جهات بـ «سرقة المياه»، وقال إنهأكمل القراءة »
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