الصباح الفني
عبيدات الرمى و”الصيف صيف”
عمل يحمل رسائل إيجابية ويتماشى وأجواء الفصل أطلقت المجموعة الغنائية التراثية “عبيدات الرمى” أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الصيف صيف”، لمناسبة عيد الأضحى وتماشيا مع أجواء فصل الصيف. وتعتبر “الصيف صيف” من فكرة وغناء “عبيدات الرمى”، التي صورها أعضاؤها على طريقة الفيديو كليب في أجواء تعكس روح الاحتفال والسعادة، كما تحملأكمل القراءة »
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