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الصباح الفني

عبيدات‭ ‬الرمى‭ ‬و‭”‬الصيف‭ ‬صيف‭”‬

منذ 4 دقائق
مجموعة‭ "‬عبيدات‭ ‬الرمى‭"  (‬خاص‭)‬
عمل‭ ‬يحمل‭ ‬رسائل‭ ‬إيجابية‭ ‬ويتماشى‭ ‬وأجواء‭ ‬الفصل أطلقت‭ ‬المجموعة‭ ‬الغنائية‭ ‬التراثية‭ “‬عبيدات‭ ‬الرمى‭” ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الغنائية‭ ‬بعنوان‭ “‬الصيف‭ ‬صيف‭”‬،‭ ‬لمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬وتماشيا‭ ‬مع‭ ‬أجواء‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭.‬ وتعتبر‭ “‬الصيف‭ ‬صيف‭” ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬وغناء‭ “‬عبيدات‭ ‬الرمى‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬صورها‭ ‬أعضاؤها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬الاحتفال‭ ‬والسعادة،‭ ‬كما‭ ‬تحمل‭أكمل القراءة »


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