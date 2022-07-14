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تتويج “الملاك الأزرق” بجوائز البيئة
أفرزت نتائج مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في المسابقة الوطنية للصحافيين الشباب من أجل البيئة 2022 ، تتويج الثانوية التأهيلية “الملاك الأزرق” بالجديدة بجائزة لجنة التحكيم الوطنية والرتبة الأولى في صنف “الروبورتاج الصحافي”. وناقش الفريق الصحافي التلاميذي في المسابقة، التي تحمل تيمة “نُظم بيئية مستدامة من أجل كوكب سليم”، موضوعأكمل القراءة »
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