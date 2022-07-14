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وطنية

ملفات‭ ‬عالقة‭ ‬أمام‭ ‬مديرية‭ ‬الجماعات

منذ دقيقتين
لجن‭ ‬موضوعاتية‭ ‬تنكب‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬وأوضاع‭ ‬حاملي‭ ‬الشهادات‭ ‬والأعمال‭ ‬الاجتماعية اتفقت‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬النقابات‭ ‬المنتسبة‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬جلسات‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللجن‭ ‬الموضوعاتية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دراسة‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬برمجتها‭.‬ وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬نقابية‭ ‬حضرت‭ ‬الاجتماع‭ ‬التشاوري،‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »


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