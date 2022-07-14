وطنية
ملفات عالقة أمام مديرية الجماعات
لجن موضوعاتية تنكب على معالجة النظام الأساسي وأوضاع حاملي الشهادات والأعمال الاجتماعية اتفقت المديرية العامة للجماعات الترابية مع ممثلي النقابات المنتسبة إلى قطاع الجماعات الترابية، على استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، على مستوى اللجن الموضوعاتية، من أجل دراسة الملفات التي سبق الاتفاق على برمجتها. وأفادت مصادر نقابية حضرت الاجتماع التشاوري، الذيأكمل القراءة »
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