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الصباح الفني

‭”‬كراشي‭” ‬البهاوي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ “‬الطوندونس‭”‬

منذ 4 دقائق
زهير بهاوي  (خاص)
أدخلت‭ ‬أغنية‭ “‬كراشي‭”‬،‭ ‬المصورة‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬المغني‭ ‬زهير‭ ‬البهاوي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬المنافسة‭ ‬حول‭ ‬الرتب‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ “‬الطوندونس‭” ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭”.‬ ورغم‭ ‬أن‭ ‬البهاوي‭ ‬طرح‭ ‬أغنية‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬رتب‭ ‬متقدمة،‭ ‬إذ‭ ‬نالت‭ ‬الرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬أغنية‭ ‬منال‭ ‬بنشليخة‭ ‬بعنوان‭ “‬ما‭ ‬خلاو‭ ‬ما‭ ‬قالوا‭”‬،‭ ‬ووصل‭أكمل القراءة »


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