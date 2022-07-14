الصباح الفني
”كراشي” البهاوي في سباق “الطوندونس”
أدخلت أغنية “كراشي”، المصورة على طريقة فيديو كليب، المغني زهير البهاوي في سباق المنافسة حول الرتب الأولى من “الطوندونس” المغربي على موقع “يوتوب”. ورغم أن البهاوي طرح أغنية قبل أيام قليلة، تمكنت من احتلال رتب متقدمة، إذ نالت الرتبة الثانية بعد أغنية منال بنشليخة بعنوان “ما خلاو ما قالوا”، ووصلأكمل القراءة »
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