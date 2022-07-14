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وطنية

الحكومة تواجه امتحان قانون الإضراب

منذ دقيقتين
النقابات تصر على التوافق حول المشروع داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي تواجه الحكومة صعوبات في تنزيل مشروع القانون، المتعلق بممارسة حق الإضراب في الآجال المحددة التي نص عليها الاتفاق الاجتماعي في دورة 30 أبريل الماضي، بسبب الخلافات العميقة بين الحكومة والنقابات حول المشروع، الذي أحيل على عهد حكومة العثماني، على البرلمان،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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