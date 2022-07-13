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الصباح الفني

ترامب‭ ‬تستمتع‭ ‬بالعطلة‭ ‬في‭ ‬الداخلة

منذ 3 دقائق
إيفانكا‭ ‬ترامب‭ (‬خاص‭)‬
نشرت‭ ‬إيفانكا‭ ‬ترامب،‭ ‬ابنة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق،‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ “‬أنستغرام‭”‬،‭ ‬صورتها‭ ‬بالداخلة،‭ ‬حيث‭ ‬تقضي‭ ‬العطلة‭ ‬رفقة‭ ‬زوجها‭ ‬جاريد‭ ‬كوشنير‭. ‬ وضمنت‭ ‬ابنة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق،‭ ‬إلى‭ ‬صورتها‭ ‬اسم‭ ‬المغرب‭ ‬بالإنجليزية‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬أيقونة‭ ‬القلب،‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بوجودها‭ ‬في‭ ‬الداخلة،‭ ‬ما‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الكثير‭أكمل القراءة »


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