الصباح الفني
ترامب تستمتع بالعطلة في الداخلة
نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورتها بالداخلة، حيث تقضي العطلة رفقة زوجها جاريد كوشنير. وضمنت ابنة الرئيس الأمريكي السابق، إلى صورتها اسم المغرب بالإنجليزية مع وضع أيقونة القلب، تعبيرا عن سعادتها بوجودها في الداخلة، ما تفاعل معها الكثيرأكمل القراءة »
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