الرياضة
اللبؤات في امتحان العمر
بيدروس حذر اللاعبات من سرعة منتخب بوتسوانا ودعا الجمهور لمساندتهن تفصل تسعون دقيقة المنتخب الوطني النسوي عن تحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق للكرة المغربية، خلال مواجهته لنظيره البوتسواني، اليوم (الأربعاء) انطلاقا من التاسعة مساء، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب ربع نهاية كأس إفريقيا للكرة النسوية. ويخوض المنتخب النسويأكمل القراءة »
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