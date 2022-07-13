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مراجعة قانون نقابة التشكيليين
كانت من بين المطالب ضمن الجمع العام وتجديد الثقة في المنصوري رئيسا طالب المشاركون في الجمع العام العادي للنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين باعتماد الفصل الحادي عشر والمتعلق بصلاحية المؤتمر والبند الخاص بمراجعة وتنقيح القانون الأساسي للنقابة، بتعديل الفصل الثاني عشر الخاص بشروط انعقاد المؤتمر. وتم خلال اللقاء ذاته المنعقدأكمل القراءة »
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