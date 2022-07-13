أســــــرة
الشك… اضطراب نفسي
أكد مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح”، أن الشخص الذي يشك في كل شيء حوله يعتبر مؤشرا قويا على معاناته اضطرابا نفسيا. “حين يكون الشك في أمور معينة وبين الفينة والأخرى وليس بصفة مستمرة، فذلك أمر مقبول، لكن حين يزيد عن حده ويصبح وارداأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا