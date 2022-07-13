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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 دقائق
شربل قال‭ ‬الإعلامي‭ ‬غسان‭ ‬شربل‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬بلاد‭ ‬سيئة‭ ‬الحظ‭… ‬كلما‭ ‬أنجبت‭ ‬قويا‭ ‬أخذها‭ ‬إلى‭ ‬الهاوية‭”. ‬ ‮ ‬بوشمر كتبت‭ ‬الاعلامية‭ ‬هند‭ ‬بوشمر‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كل‭ ‬ما‭ ‬تحبه‭ .. ‬هو‭ ‬أنت‭”.‬ شرف كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سعيدة‭ ‬شرف‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬في‭ ‬الصقر‭ ‬ثلاث‭: ‬بعد‭ ‬النظر‭ ‬وعزة‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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