الصباح الفني
قالوا
شربل قال الإعلامي غسان شربل في “تويتر”: “بلاد سيئة الحظ… كلما أنجبت قويا أخذها إلى الهاوية”. بوشمر كتبت الاعلامية هند بوشمر تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “كل ما تحبه .. هو أنت”. شرف كتبت الفنانة سعيدة شرف على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “في الصقر ثلاث: بعد النظر وعزةأكمل القراءة »
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