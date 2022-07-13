أســــــرة
“إيتيكيت” الأكل عند الطفل
يقول المختصون في “الإيتيكيت” إن صغر سن الطفل لا يعد مبررا مقبولا لتجاهل تعليمه آداب المائدة، سواء في المنزل أو في الخارج. وينصح المختصون في “الإيتيكيت” بتلقين الطفل آداب التعامل أثناء الأكل، سواء بمفرده أو بحضور أشخاص آخرين، تفاديا للإحراج أو مواقف غير مرغوب فيها. ومن بين النصائح تحديد وقتأكمل القراءة »
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