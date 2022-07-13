وطنية
لفتيت يقطع الطريق على تجار البحوث
قطع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الطريق على بعض «تجار» الأبحاث المنخرطين في الأحزاب والنقابات، وجمعياتهم الحقوقية والمدنية، وحتى الدعوية، الذين كانوا يسعون إلى إنجاز دراسات، بالتنقل وسط جل الأحزاب للحصول على «كعكة» من الميزانية، التي ستمنحها وزارة الداخلية لأجل عقد ندوات علمية ونشر النتائج، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».أكمل القراءة »
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