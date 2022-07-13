fbpx
الرياضة

الجيش يرتب صفوفه

منذ 4 دقائق
يستأنف تداريبه في 28 يوليوز ويحدد لائحة المغادرين حدد البلجيكي سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي، 28 يوليوز الجاري، موعدا لاستئناف التداريب، استعدادا للموسم الرياضي المقبل، بعد أن منح عطلة للاعبين لمدة ثلاثة أسابيع. وعلمت “الصباح”، أن فاندربروك شرع مبكرا في تجديد لائحة اللاعبين، بعد أن قرر الاستغناء عن بعضهم، وجلبأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.