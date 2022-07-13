الرياضة
الجيش يرتب صفوفه
يستأنف تداريبه في 28 يوليوز ويحدد لائحة المغادرين حدد البلجيكي سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي، 28 يوليوز الجاري، موعدا لاستئناف التداريب، استعدادا للموسم الرياضي المقبل، بعد أن منح عطلة للاعبين لمدة ثلاثة أسابيع. وعلمت “الصباح”، أن فاندربروك شرع مبكرا في تجديد لائحة اللاعبين، بعد أن قرر الاستغناء عن بعضهم، وجلبأكمل القراءة »
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