الرياضة
الغموض يحاصر الأسود
الجامعة تفاوض بنمحمود ورمزي للالتحاق بطاقم المنتخب دون تحديد المهمة مازال الغموض يلف مستقبل وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، على بعد أربعة أشهر من انطلاق كأس العالم بقطر. وعلمت “الصباح” أن الجامعة باشرت اتصالاتها مع رشيد بنمحمود، المدرب المساعد السابق للمنتخب المحلي، وعادل رمزي، الإطار الوطني بفاينورد روتردام الهولندي، من أجلأكمل القراءة »
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