اذاعة وتلفزيون
الغالي يطرح “داز الزين”
طرح المغني محمود الغالي أغنية جديدة، صورها على طريقة فيديو كليب، بعنوان “داز الزين”. وتجمع أغنية “داز الزين” بين الثقافة المغربية والهولندية، كتبها الغالي بنفسه، فيما لحنها ووزعها أمين الهواري، أما فيديو كليب الأغنية فصورت مشاهده بأمستردام تحت إدارة المخرج المغربي الشاب زكرياء الشوني، بمشاركة مصممة الأزياء المغربية غزلان هرواش.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا