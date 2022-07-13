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الصباح الـتـربـوي

ملاحظات لا بد منها

منذ دقيقة واحدة
* كريم الكلايبي
< قد تكون كارثية، قياسا على شهادات بعض الأساتذة المصححين، وأيضا إلى طبيعة الفروض والمكونات والاختيارات ومنهجية وضعها، وبعدها كل البعد عن الإطار المرجعي، خصوصا بجهة البيضاء-سطات، وبشكل أقل في باقي الأكاديميات الأخرى. < من خلال قراءة للفروض المطروحة في هذا المستوى، أكاد أجزم أن هناك أربع مواد، عجز أغلبأكمل القراءة »


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