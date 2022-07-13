الصباح الـتـربـوي
ملاحظات لا بد منها
< قد تكون كارثية، قياسا على شهادات بعض الأساتذة المصححين، وأيضا إلى طبيعة الفروض والمكونات والاختيارات ومنهجية وضعها، وبعدها كل البعد عن الإطار المرجعي، خصوصا بجهة البيضاء-سطات، وبشكل أقل في باقي الأكاديميات الأخرى. < من خلال قراءة للفروض المطروحة في هذا المستوى، أكاد أجزم أن هناك أربع مواد، عجز أغلبأكمل القراءة »
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