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الرياضة

الاتحاد الدولي يؤهل رزقي لمونديال القوى

منذ 5 دقائق
بقالي يقود المنتخب الوطني في دورة يوجين أهل الاتحاد الدولي لألعاب القوى العداءة آسية رزقي، إلى مونديال ألعاب القوى، المقرر إجراؤه في يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 15 و24 يوليوز الجاري، بعد أن منحها مقعدا في سباق 800 متر. وتعد رزقي العداء الوحيدة في المنتخب الوطني المشارك فيأكمل القراءة »


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