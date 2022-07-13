حوادث
طفلة تقتل والدها ليلة العيد
تلميذة بمراكش عمرها 14 سنة رفضت معاتبة والدها فغافلته بطعنات أحيلت تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة، صبيحة أمس (الثلاثاء)، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بعد قضائها ليلتين رهن المراقبة القضائية، إثر تورطها في قتل والدها باستعمال السلاح الأبيض. ولقي الأب الأربعيني حتفه، بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعيأكمل القراءة »
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