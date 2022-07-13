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مجتمع

البنك الدولي يحذر من ارتفاع التضخم

منذ 13 دقيقة
توقع البنك الدولي أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم بالمغرب إلى زيادة معدل الفقر، بما يتراوح بين 1.1 و1.7 نقطة مائوية. وأكدت المؤسسة المالية الدولية، في تقرير حديث، أن السبب في الغالب وراء ارتفاع التضخم، هو زيادة أسعار المواد غير المدعومة، مثل الوقود، مشيرا إلى أن الدعم التنازلي، الذي تستفيد منهأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة



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