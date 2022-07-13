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“بيجيدي” ينفخ في رماد “الحراك”

منذ 6 دقائق
لفتيت‭ ‬استغرب‭ ‬طلب‭ ‬بنكيران ‭(‬أرشيف‭)‬
بدأ حملته للانتخابات الجزئية في الحسيمة بإحياء فاجعة محسن فكري وبنكيران يقود الغزوة بنفسه بدأت حملة العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية بجرعات دعائية زائدة، إذ لم يتردد الحزب في خطوة غير محسوبة في استغلال فاجعة محسن فكري لحسابه، استعدادا لغزوة المقاعد التي ينتظر أن يقودها الأمين العام عبد الإله بنكيرانأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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