الأولى
الجامعة تصدم الأندية بسبب الديون
صدمت جامعة كرة القدم عدة أندية وطنية، بعدما أطلعتها على ملاحظات لجنة المراقبة، بخصوص وضعيتها المالية. وأوضحت مصادر من الأندية أن أغلب الفرق توصلت بمراسلات من الجامعة، عبارة عن خلاصات للجنة المراقبة، تضمنت معطيات صادمة حول وضعيتها المالية، خصوصا الملفات المطالبة بتسويتها. وتوصلت فرق بالقسم الأول بمراسلات بشأن ملفات تفوقأكمل القراءة »
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