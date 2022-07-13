أخبار الصباح
أخبار الصباح
< شبكة رفع محامون نداء استغاثة من نفوذ شبكة ابتزاز بالشيك، أصبحت تفرض شروطها في كواليس محاكم البيضاء. وعبر بعض أصحاب البذلات السوداء عن تخوفهم من مآل ملفات رفضت فيها طلبات الضم لدى قضاة التحقيق، رغم أن الأمر يتعلق بالأطراف نفسها، مطالبين بتدخل النيابة العامة لفك خيوط كبلت أيدي بعضأكمل القراءة »
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