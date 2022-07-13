الأولى
أخطاء في البرمجة بـ43 مليارا
صادق مجلس جهة البيضاء-سطات، أسبوعا قبل عيد الأضحى، على إلغاء اعتمادات بقيمة تزيد عن 43 مليار سنتيم من ميزانية التجهيز، على بعد أشهر قليلة من مصادقة المجلس نفسه على مشروع ميزانية 2022، التي وصل فيها حجم الاستثمار إلى حوالي 200 مليار سنتيم. وعاد المجلس، الذي يقوده الاستقلالي عبد اللطيف معزوز،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا