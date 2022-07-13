الأولى
تحت الدف
أظهرت الأحداث التي شهدتها أسواق الأضاحي بالعديد من المدن، خاصة الكبرى، قبيل عيد الأضحى، أن أمورا كثيرة ليست على ما يرام في وزارة الفلاحة. لقد اتضح، منذ بداية تسويق الأضاحي، أن وزارة الصديقي ومصالحها الخارجية لا تعرف شيئا عن حالة السوق، وإلا لما “تجرأ” الوزير و”بشر” المغاربة بوجود أضحية بثمنأكمل القراءة »
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