الأولى
من يريد الإيقاع بين القضاة والمحامين؟
حكماء البذلة السوداء يدركون الرسائل المشفرة وحرب الإصلاح ليست مفروشة بالورود أعادت الواقعة الأخيرة المتعلقة بمكالمة مسربة جمعت بين قضاة، الاستفهامات نفسها التي طرحت عند انطلاق مشاورات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، إذ كان هاجس التخليق والرقي والاستقلال عناوين عريضة، ترجمت في نصوص سريعة، ما لبثت أن ظهرت عيوبها الواحدة تلوأكمل القراءة »
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