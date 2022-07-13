الصباح الـتـربـوي
اتفاقية شراكة للنهوض بتعليم الكبار
اختيار المغرب أول بلد عربي وإفريقي لاستضافة المؤتمر الدولي وقعت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اتفاقية شراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، على هامش مؤتمر بمراكش، للنهوض بتعليم الكبار وتيسير السبل للفئات المستهدفة لإدماجها في النسيج الاقتصادي ومخططات التنمية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عبد السميح محمود، مدير الوكالةأكمل القراءة »
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