حوادث
سرقة تجهيزات جماعية تورط رئيسا
الاستماع إلى موردين للتأكد من فواتير المقتنيات وتحديد نوعية المسروقات تستمع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في 25 يوليوز الجاري، إلى أستاذ جامعي كان يرأس الجماعة الترابية “المساعدة”، بإقليم سيدي سليمان، رفقة موظف، بعد اتهامهما بسرقة تجهيزات جماعية، ضمنها ثلاث صور لجلالة الملك، وسطرت لهماأكمل القراءة »
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