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الرياضة

عرض من لوريان للياميق

منذ 5 دقائق
ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن لوريان الفرنسي، قدم عرضا للدولي المغربي جواد الياميق، لاعب بلد الوليد الإسباني، لانتدابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويعيش الياميق أجواء رائعة مع فريقه، الذي ضمن الصعود للقسم الأول الإسباني «الليغا»، واعتبر من أهم لاعبي النادي خلال الموسم المنتهي. وسبق لبلد الوليد أن توصل بعرضأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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