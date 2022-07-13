أســــــرة
“الياغورت” لتخفيف الوزن
الدكتور الزغاري نصح المصابين بأمراض هضمية بتفاديه أكد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة ل”الصباح” أن “الياغورت” يعتبر من بين المواد المساعدة على تخفيف الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة. “إنه يمنح شعورا بالشبع، وبالتالي ينصح به ضمن برنامج الحميات الغذائية”، يقول الدكتور الزغاري، مضيفا أن اختصاصي التغذية وحدهأكمل القراءة »
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