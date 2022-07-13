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اذاعة وتلفزيون

هدى سعد والماضي

منذ 6 دقائق
 دعت الفنانة هدى سعد متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، إلى أهمية التحلي بالطاقة الإيجابية وعدم جعل أحداث وقعت في الماضي تقف عائقا أمام السير نحو الأمام وتحقيق الطموحات. وكتبت هدى سعد مقتطفا من كتاب “الترانسيرفينغ” للعالم الروسي فاديم زيلاند جاء فيه قائلة “لا يهم أبدا ما حصل في الماضي وماأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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