اذاعة وتلفزيون
هدى سعد والماضي
دعت الفنانة هدى سعد متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، إلى أهمية التحلي بالطاقة الإيجابية وعدم جعل أحداث وقعت في الماضي تقف عائقا أمام السير نحو الأمام وتحقيق الطموحات. وكتبت هدى سعد مقتطفا من كتاب “الترانسيرفينغ” للعالم الروسي فاديم زيلاند جاء فيه قائلة “لا يهم أبدا ما حصل في الماضي وماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا