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أسواق

الغموض‭ ‬يلف‭ ‬القانون‭ ‬

منذ 6 دقائق
صفية‭ ‬غرابي‭                  (‬خاص‭)‬
المحامية‭ ‬غرابي‭ ‬طالبت‭ ‬بتفعيل‭ ‬مراقبة‭ ‬صارمة‭ ‬لمحاصرة‭ ‬الأفعال‭ ‬الجرمية‭  ‬ خصص‭ ‬المشرع‭ ‬إطارا‭ ‬قانونيا‭ ‬خاصا‭ ‬بالتعاونيات،‭ ‬وهو‭ ‬القانون‭ ‬112‭.‬12‭ ‬الذي‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬تشكيلها‭ ‬وتسييرها‭ ‬وشروط‭ ‬الانخراط‭ ‬فيها‭ ‬وكيفية‭ ‬عقد‭ ‬جموعها‭ ‬وحصص‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬رأسمالها‭ ‬ووجوب‭ ‬ضبط‭ ‬ملفها‭ ‬المحاسباتي‭.‬ وترى‭ ‬صفية‭ ‬غرابي،‭ ‬المحامية‭ ‬بهيأة‭ ‬الرباط،‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬المنظم‭  ‬للتعاونيات،‭ ‬حدد‭ ‬تعريف‭أكمل القراءة »


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