أسواق
الغموض يلف القانون
المحامية غرابي طالبت بتفعيل مراقبة صارمة لمحاصرة الأفعال الجرمية خصص المشرع إطارا قانونيا خاصا بالتعاونيات، وهو القانون 112.12 الذي يتحدث عن تشكيلها وتسييرها وشروط الانخراط فيها وكيفية عقد جموعها وحصص الاكتتاب في رأسمالها ووجوب ضبط ملفها المحاسباتي. وترى صفية غرابي، المحامية بهيأة الرباط، أن القانون المنظم للتعاونيات، حدد تعريفأكمل القراءة »
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