اذاعة وتلفزيون
“فاتي وصلاح” في السينما
طاليس وطالب ينقلان الثنائي إلى القاعات لمعالجة مواضيع مختلفة يضع الفكاهي عبد العالي لمهر، المعروف في الساحة الفنية باسم “طاليس”، اللمسات الأخيرة، لإعادة الثنائي “فاتي وصلاح” إلى جمهورهما، لكن هذه المرة سيطلان عليه من القاعات السينمائية. وقال “طاليس إنه يترقب تصوير الفيلم خلال الأسابيع المقبلة، أي بعد الانتهاء من كلأكمل القراءة »
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