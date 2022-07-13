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الرياضة

آسفي يفاوض هداف الزمامرة

منذ 5 دقائق
دخل أولمبيك آسفي في مفاوضات متقدمة مع جواد غبرة، هداف نهضة الزمامرة، من أجل إقناعه بالتوقيع للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن عضوا بالمكتب المسير اتصل باللاعب، وقدم له عرضا لمدة ثلاث سنوات، بقيمة مالية تبلغ حوالي 210 ملايين سنتيم. وأنهى غبرة ارتباطه مع نهضةأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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