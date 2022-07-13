الرياضة
“رسالة دعم” تربك انتخابات الهواة
عصبة مراكش آسفي تساند لائحة الكعواشي المنافس لعضو من مكتبها فجرت رسالة وجهها رئيس العصبة الجهوية مراكش آسفي إلى جمال الكعواشي، وكيل لائحة مرشحة لانتخابات رئاسة عصبة الهواة، غضبا كبيرا في صفوف عدد من أندية الهواة. وجاء في “رسالة الدعم”، الموجهة إلى جمال الكعواشي، وكيل لائحة العصبة الوطنية لكرة القدمأكمل القراءة »
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