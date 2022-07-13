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الرياضة

“رسالة دعم” تربك انتخابات الهواة

منذ 5 دقائق
M. Jamal Snoussi a ÈtÈ rÈÈlu, ‡ l'unanimitÈ, ‡ la tÍte de la Ligue nationale du football amateur pour un deuxiËme mandat, lors d'une AssemblÈe gÈnÈrale Èlective, tenue dimanche (15/09/19) ‡ Skhirat.
عصبة مراكش آسفي تساند لائحة الكعواشي المنافس لعضو من مكتبها فجرت رسالة وجهها رئيس العصبة الجهوية مراكش آسفي إلى جمال الكعواشي، وكيل لائحة مرشحة لانتخابات رئاسة عصبة الهواة، غضبا كبيرا في صفوف عدد من أندية الهواة. وجاء في “رسالة الدعم”، الموجهة إلى جمال الكعواشي، وكيل لائحة العصبة الوطنية لكرة القدمأكمل القراءة »


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