وطنية
صفعة ثلاثية لـ “الكابرانات”
صفع فرناندو غراندي مارالاسكا، وزير الداخلية الإسباني، وإيلفا يوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية الأوربية، والخارجية السودانية، نظام ” الكابرانات” بالجزائر، إذ شددوا على التزام دول الاتحاد الأوربي بمواصلة التعاون مع المغرب في مجال مكافحة مافيا الاتجار في البشر، والهجرة السرية، وتوعية السلطات السودانية لمواطنيها بأهمية الموضوع. وفشل مخطط نظام “الكابرانات”أكمل القراءة »
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