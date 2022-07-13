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وطنية

صفعة‭ ‬ثلاثية‭ ‬لـ‭ “‬الكابرانات‭”‬

منذ 3 دقائق
صفع‭ ‬فرناندو‭ ‬غراندي‭ ‬مارالاسكا،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الإسباني،‭ ‬وإيلفا‭ ‬يوهانسون،‭ ‬مفوضة‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬الأوربية،‭ ‬والخارجية‭ ‬السودانية،‭ ‬نظام‭ ” ‬الكابرانات‭” ‬بالجزائر،‭ ‬إذ‭ ‬شددوا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬بمواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬مافيا‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬البشر،‭ ‬والهجرة‭ ‬السرية،‭ ‬وتوعية‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬لمواطنيها‭ ‬بأهمية‭ ‬الموضوع‭. ‬ وفشل‭ ‬مخطط‭ ‬نظام‭ “‬الكابرانات‭”أكمل القراءة »


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