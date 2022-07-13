وطنية
خطة بنكيران للعودة إلى البرلمان
نفير عام في كل دوائر الانتخابات الجزئية المقرر تنظيمها في 21 يوليوز الجاري أعلن العدالة والتنمية حالة استنفار بين أعضائه داخل الدوائر المعنية بالانتخابات الجزئية المقررة في 21 من يوليوز الجاري، سعيا منه إلى استكمال شروط تحول حضوره في مجلس النواب من مجموعة إلى فريق برلماني وتجاوز كبوة 8 شتنبرأكمل القراءة »
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