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وطنية

خطة‭ ‬بنكيران‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان

منذ 3 دقائق
بنكيران‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬حزبي‭ ‬سابق.   ‭(‬أرشيف‭)‬
نفير‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دوائر‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬المقرر‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬يوليوز‭ ‬الجاري أعلن‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬حالة‭ ‬استنفار‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬داخل‭ ‬الدوائر‭ ‬المعنية‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬يوليوز‭ ‬الجاري،‭ ‬سعيا‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬شروط‭ ‬تحول‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬برلماني‭ ‬وتجاوز‭ ‬كبوة‭ ‬8‭ ‬شتنبر‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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